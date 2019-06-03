على وقع مهاجمة عمدتها.. ترامب يصل إلى لندن (فيديو)

على وقع مهاجمة عمدتها.. ترامب يصل إلى لندن (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

حطت الطائرة التي تقل دونالد ترامب، الاثنين، في مطار ستانستيد اللندني، في بداية زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى المملكة المتحدة وتستمر 3 أيام.

وخلال زيارته ستستقبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنغهام، كما سيلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي انتقد طريقة إجرائها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست.

وكان ترامب قد وصف رئيس بلدية لندن بـ“الفاشل“ قبل وصوله إلى بريطانيا.

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