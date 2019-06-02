ظريف: ترامب حقق هدفه بالضغط على إيران‎

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا كان يهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني فقد حقق هدفه بالتأكيد، مستبعداً في الوقت التفاوض بين طهران وواشنطن.

وأوضح ظريف في مقابلة مع شبكة ”أي بي أس“ الأمريكية، الأحد، إن ”استمرار ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما يؤثر على سوق السكن لكنه لايؤثر على سياسات إيران“.

وأضاف ”إن إيران لا تفرق بين الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة“، واصفاً ما تقوم به واشنطن بأنه ”إرهاب اقتصادي“.

وكانت المقابلة مع وزير الخارجية الإيراني قبل أن يعلن نظيره الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق الأحد استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة.

وقال ظريف ”احتمال إجراء مباحثات مع أمريكا ضئيل لأن المباحثات من وجهة نظر الأمريكان تعني مواصلة الضغوط ”، مشيراً إلى أنه ”يجدد مطالبته للولايات المتحدة بأن لا تهدد أي إيراني كما قلت سابقاً في المفاوضات النووية عام 2015 في العاصمة النسماوية فيينا“.

وأكد ظريف أنه ”إذا واصلت الولايات المتحدة حملتها القصوى للضغط على إيران، فسوف تواجه عواقبها، وأن الاحترام هو السبيل الوحيد لمواجهة إيران“.