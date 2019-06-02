بملعب غولف و20 ألف شرطي.. هكذا استعدت لندن لزيارة ترامب (صور)

انتهت في العاصمة البريطانية لندن التحضيرات الأخيرة للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمملكة المتحدة.

وزُين طريق ”The Mall“ بالأعلام الأمريكية والبريطانية، رغم أن ترامب لن يسير فيه؛ بسبب المخاطر الأمنية، حيث سيتم الترحيب به في حديقة قصر باكنغهام، حسبما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن المقرر أن يرافق ترامب الأمير أندرو، دوق يورك، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، لمدة يومين أو 3 أيام، بهدف نزع فتيل أي تفجيرات سياسية خلال ”محادثات الجولف“.

وتأمل السلطات البريطانية أن تمنع ”دبلوماسية ملعب الجولف“ أي خلافات دبلوماسية من الاشتعال خلال الأيام الثلاثة، فيما اختير الأمير أندرو من قبل قصر باكنغهام؛ بسبب حبه للجولف مثل الرئيس الأمريكي، وفقًا لتقرير التلغراف.

وعلى الجانب الآخر، يستعد مئات الآلاف من الناشطين للخروج بمظاهرات جماهيرية، وسيتم نشر أكثر من 20 ألف ضابط شرطة في جميع أنحاء البلاد في عملية أمنية من المتوقع أن تكلف حوالي 18 مليون جنيه استرليني.

ومن المتوقع أيضًا أن تُقام مأدبة عشاء رسمية مساء الاثنين باستضافة العائلة المالكة، إلى جانب 170 ضيفًا تم اختيارهم لعلاقاتهم الثقافية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية مع الولايات المتحدة، في قاعة باكنغهام بالاس للحفلات الموسيقية.

ووصف رئيس الطهاة السابق في قصر باكنغهام دارين ماكجريدي مثل هذه الأحداث بأنها ”عمليات عسكرية“، حيث يتم التخطيط للقوائم قبل أشهر.

ووفقًا لرئيس الطهاة، سيتم تقديم الطعام الأفضل في بريطانيا، لكن من المحتمل أن يكون هناك إشارة إلى تراث ترامب الاسكتلندي، ربما مع كعكة تقليدية أو السلمون.