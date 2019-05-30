استطلاعات تظهر تقدم مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول‎

أظهر استطلاع للرأي أُجري لحساب حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول يتقدم على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق 5 نقاط مئوية قبل الانتخابات التي ستجري الشهر القادم.

ويسعى حزب الرئيس إلى تحقيق نتيجة مختلفة عن الهزيمة التي لحقت به بفارق ضئيل عندما فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أكرم إمام أوغلو بالمنصب في شهر مارس/آذار الماضي، وذلك في واحدة من أكبر الانتكاسات الانتخابية لأردوغان منذُ وصوله إلى السلطة قبل 16 عامًا.

وألغت السلطات نتيجة الانتخابات بعد شكاوى حزب العدالة والتنمية من حدوث مخالفات، لتنتهي ولاية إمام أوغلو بعد أقل من 3 أسابيع، ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 من شهر يونيو/حزيران.

ويتماشى الاستطلاع إلى حد بعيد مع استطلاعات رأي آخر حول خطط الناخبين في الأيام الأخيرة في أكبر مدينة ومركز تجاري في تركيا، والتي يحكمها حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميون منذُ 25 عامًا.

وقال مسؤول بحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس: ”كانت هناك استطلاعات للرأي تظهر تقدم إمام أوغلو بفارق أكبر، ولكن وفقًا لآخر استطلاع للرأي أجراه حزبنا، يتقدم إمام أوغلو بفارق 3 نقاط“.