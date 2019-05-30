تركيا ترسل طائرة شحن إلى مصراتة الليبية لدعم ميليشيات طرابلس

وصلت طائرة شحن تركية، فجر اليوم الخميس، إلى مدينة مصراتة الليبية، على متنها غرفة عمليات كبرى متحرّكة، و مزودة بالأسلحة و الخبراء العسكريين الأتراك، و ذلك في سياق الدعم العسكري الذي تزود به أنقرة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ضدّ الجيش الليبي.

وكشف مصدر عسكري ليبي رفض الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“ أن الطائرة هي من نوع سي 130، منوهًا إلى أنّ هذا الدعم التركي غير المسبوق، يستهدف تحويل مدينة مصراتة الليبية إلى منصّة عسكرية كبرى ضدّ الجيش الليبي.

وقال المصدر العسكري إن الدعم التركي للجماعات المسلحة في ليبيا، وصل خلال الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق، في محاولة لإنقاذ الميليشيات من الانهيار أمام ضربات الجيش، بعد الانتكاسة التي منيت بها في الآونة الأخيرة.

وكان الجيش الليبي قد كشف مؤخرًا عن شريط مصور يظهر ضابطًا تركيًّا، يدرب المسلحين على قيادة مدرعات تركية وصلت أخيرًا إلى العاصمة الليبية.

وأرسلت أنقرة في وقت سابق سفينة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية، كانت انطلقت من ميناء سامسون التركي في التاسع من مايو/أيار الحالي قبل أن تصل إلى العاصمة الليبية، طرابلس.

والسفنية التي تحمل اسم ”أمازون“ خرجت من ميناء سامسون، محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسب ما أظهرته صور التقطت من على متنها.

وجاءت هذه الشحنة من الدعم العسكري، بعد أيام من موقف مثير للجدل أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد بدء الجيش الليبي عملية عسكرية واسعة ضدّ الميليشيات المسلّحة في طرابلس، إذ أعلن أردوغان بوضوح لافت دعم بلاده لحكومة فايز السراج.