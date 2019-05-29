خامنئي يضيف قوات الدفاع الجوي كقوة رابعة أساسية للجيش الإيراني‎

أضاف المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، قوات الدفاع الجوي ضمن القوات الأساسية للقوات المسلحة للجيش الإيراني، كقوة رابعة بجانب البرية والبحرية والجوية.

وأفاد تقرير لإذاعة ”بي بي سي“ بنسختها الفارسية، أن خامنئي أصدر قرارًا بتعيين العميد علي رضا صباحي فرد قائدًا لقوات الدفاع الجوي، والذي كان يشغل منصب قائد معسكر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي.

وأضاف التقرير أن خامنئي أمر بإدراج سلاح الدفاع الجوي كقوة رابعة للجيش الإيراني، لتصبح أسلحة الجيش تتكون من أربع قوات هي: البرية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي.

وأعاد تقرير ”بي بي سي فارسي“ التذكير بأن سلاح الدفاع الجوي تم تأسيسه في القوات الإيرانية تحت مسمى المدفعية المضادة للطائرات، حيث كان ضمن أسلحة القوات البرية للجيش، فيما تم انفصاله كسلاح مستقل بقرار من خامنئي في عام 2008 واتخذ اسم معسكر خاتم الأنبياء.

جدير بالذكر أن خامنئي منذ توليه منصب المرشد خلال الثلاثين عامًا الماضية أصدر قرارات لتعديل وتغيير بنى الجيش الإيراني وكذلك الحرس الثوري، حيث كان أبرزها إدراج فيلق القدس (المسؤول عن العمليات العسكرية للحرس الثوري خارج حدود إيران) كقوة ضمن قوى الحرس، وأيضًا تغيير اسم ومهام القوات الجوية للحرس إلى قوات الجوفضائية.

وأعلن خامنئي مؤخرًا عن عدد من التعديلات في مناصب أجهزة الحرس الثوري الإيراني، كان أبرزها ترقية حسين سلامي إلى رتبة لواء وتعيينه قائدًا جديدًا لقوات الحرس الثوري خلفًا للواء محمد علي جعفري، كما أصدر قرارًا بتعيين حسين طائب رئيسًا لجهاز استخبارات الحرس الثوري.