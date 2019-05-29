واشنطن: ليس لدينا قناة اتصال مع طهران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنها لا تمتلك قناة اتصال مع إيران في الوقت الحالي، فيما جددت التزامها بالشروط الـ12 التي وضعتها من أجل التفاوض مع طهران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بحسب وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، “ أنه لا توجد حاليا قناة اتصال مع إيران، وإذا أخذت طهران على محمل الجد الشرط الاثنى عشر التي طرحتها واشنطن ، فإن الدولة مستعدة للتفاوض“.

وأضافت الخارجية الأمريكية ”أننا سنواصل ممارسة ضغوط متزايدة على إيران وأن العقوبات ستظل ضد طهران، وأن العقوبات لن تقتصر على الأنشطة النووية للبلاد“.

و يوم الثلاثاء، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات قال فيها إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران معلنا فتحه باب التفاوض مع طهران.

وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في أول مؤتمر صحافي له بعد تولي المنصب، على تصريحات ترامب قائلاً، إن ”الجمهورية الإسلامية لا تنظر باهتمام إلى التصريحات ما يهمنا هو أن يؤدي تغيير الكلام إلى تغيير السلوك والتوجه“.

ورفض موسوي إطلاق تسمية ”الوساطة“ على التحركات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، قائلاً ”إنني لا استخدم مصطلح الوساطة ونحن نستمع إلى وجهات نظر الدول التي تتناول بحسن نية القضايا الإقليمية“.

وحول قبول إيران الوساطة بينها وبين الولايات المتحدة، قال إن ”التوترات بين الطرفين لها جذور في الإرهاب الاقتصادي والعقوبات، واليوم لسنا في مرحلة الوساطة“.