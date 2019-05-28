قائد الحرس الثوري: إيران استنزفت قدرة أمريكا على الحرب

نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله، اليوم الثلاثاء إن ”القوة المطلقة“ لإيران في منطقتها استنزفت قدرة العدو الأمريكي على شن حرب ضدها.

وجاء هذا الحديث بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران بعد تحركات لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأنه من الممكن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.

وفي تلميح على ما يبدو إلى تصريحات ترامب خلال زيارة إلى اليابان، قال سلامي:“استطعنا تجريد العدو من قدرته على الحرب.. وترون هذا التراجع والانهزام في حديث الأعداء“.

وأضاف:“اليوم صارت إيران قوة مطلقة في المنطقة، ولهذا السبب فهي لا تهاب تهديدات العدو، واليوم تعرَّضت الفلسفة السياسية لأمريكا للهزيمة“.