إصدار مذكرة اعتقال بحق ”البوذي بن لادن“ في بورما

المصدر: ا ف ب

أصدرت شرطة بورما مذكرة اعتقال، اليوم الثلاثاء، بحق راهب بوذي قومي متشدد يُعرف باسم ”البوذي بن لادن“، اشتهر بخطابه المعادي للإسلام، وبشكل خاص لأقلية الروهينغا.

واشتهر الراهب ”ويراثو“ بأنه وجَّه الحركة القومية البوذية في بورما، كما عُرف بكراهيته ضد أقلية الروهينغا.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميو ثو سوي:“تم إصدار مذكرة الاعتقال في محكمة غرب البلاد ضده بموجب المادة 124أ“، مضيفًا أنه ”لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب صدور المذكرة“.

ويحظر القانون على أي شخص ”محاولة نشر الكراهية أو الضغينة، أو إثارة أو محاولة إثارة الاستياء ضد الحكومة“ ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

ويقع دير ويراثو في ماندالاي، لكن لم يُعرف مكان تواجده، اليوم الثلاثاء، أو متى سيتم اعتقاله، وفي 2013 ظهر ويراثو على غلاف مجلة ”تايم“ بوصفه ”وجه الإرهاب البوذي“.

ويدعو ”ويراثو“ إلى مقاطعة الأعمال والمتاجر التي يملكها مسلمون، وتقييد الزواج بين البوذيين والمسلمين.

وقام مجلس الرهبان الأعلى بوقفه مؤقتًا عن التحدث في الأماكن العامة، إلا أنه تحدث في العديد من التجمعات المؤيدة للجيش منذ انتهاء الحظر عليه في آذار/مارس العام الماضي، كما أغلق ”فيسبوك“ حسابه في كانون الثاني/يناير 2018 بعد نشره سلسلة من التعليقات التي تهاجم الروهينغا.