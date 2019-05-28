لوبن إلى بروكسل سعيًا إلى تشكيل ”سوبر مجموعة“ في البرلمان الأوروبي

المصدر: ا ف ب

أعلنت زعمية اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن، أنها ستتوجه إلى بروكسل، مساء اليوم الثلاثاء، للعمل على تشكيل مجموعة داخل البرلمان الأوروبي أطلقت عليها لقب ”سوبر مجموعة“، يكون عمادها حزب ”التجمع الوطني“ الذي تترأسه، بالتعاون مع زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني.

وقالت لوبن خلال تصريح صحافي:“أنا متوجهة إلى بروكسل، اليوم، بالذات، ليس لاستعراض نفسي بل للعمل على تشكيل ”سوبر مجموعة“ وصل عددها، وأنا أتكلم إليكم الآن، إلى 77 نائبًا“.

وتابعت زعيمة التجمع الوطني الفرنسي:“نأمل، بالتأكيد، أن نتمكن من زيادة هذا العدد في ختام مفاوضاتنا“.

وكانت لائحة حزب لوبن حلت في فرنسا في الطليعة خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة متقدمة على لائحة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ0.9%.

وستتواجد لوبن في بروكسل ابتداءً من، مساء اليوم، مع الرئيس الفرنسي الذي من المقرر أن يشارك في قمة أوروبية غير رسمية.

من جهته يعمل ماكرون على تشكيل مجموعة ”تقدمية“ داخل البرلمان الأوروبي يقول إن عددها وصل حتى الآن الى 109 نواب.