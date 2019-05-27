قيادي في الحشد الشعبي: ”أنا مع الحسين“ في صراع واشنطن وطهران

قال ”أبو آلاء الولائي“، أمين عام كتائب ”سيد الشهداء“ المنضوية في الحشد الشعبي، إنه سيقف مع طهران في حال اندلعت الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وزعم الولائي في مقابلة مع BBC أن تنظيمه يريد للعراق ألا يتورط في مثل هكذا صراع، لكنه يشير إلى أن الحرب إن وقعت فهو ينظر إلى أمريكا كعدو.

وأضاف الولائي: ”أنت تضعني أمام سؤال مع من سأكون، مع الحسين أم يزيد، طبعًا سأكون مع الحسين، أنت تسألني إلى جانب من ستكون، سأكون مع الخير ضد الشر“.

وأشار إلى أن ”مصلحة العراق تأتي أولًا، ومن ثم كل العلاقات الأخرى“، مؤكدًا أنه وأعضاء منظمته يقلدون المرشد الإيراني آية الله خامنئي وهم سيفعلون ما أمكن لكي يطبقوا تعليماته، على حد قوله.

ولفت إلى أن خامنئي حث على ”فعل ما أمكن لكي لا تبقى الولايات المتحدة في المنطقة، وهذا سيكون تكليفنا“، مضيفًا: ”أنا أريد من أمريكا أن لا تتدخل في الشأن العراقي نهائيًا وأي وجود عسكري أمريكي غير مقبول“.

وتباينت مواقف الفصائل المسلحة العراقية تجاه التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، فمنها من التزم الحياد بشكل تام مثل كتائب علي الأكبر وفرقة العباس القتالية، وهي تتبع العتبات الدينية والمرجع العراقي علي السيستاني بشكل عام.

ولم يتضح موقف عصائب أهل الحق، فيما إذا كانوا سيصطفون مع إيران أم لا، فيما لوّح زعيم منظمة بدر هادي العامري بإمكانية الانخراط في الحرب؛ حيث قال: ”إن الحرب لو اندلعت فلن يبقى هناك حياد“.