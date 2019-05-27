تداعيات ”الإهانة“.. نائب إيراني يدعو لمنح السنة وقتًا بالقنوات التلفزيونية المحلية

انتقد عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، محمود صادقي، الإثنين، تعرض معتقدات ورموز أهل السنة للإهانة والتطاول من بعض ”المتطرفين الشيعة“، داعيًا هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى منح السنة وقتًا كافيًا في القنوات المحلية لبيان معتقداتهم.

وقال صادقي في تدوينة له عبر قناته على تطبيق ”تلغرام”، إنه ”في أعقاب الإهانة الأخيرة للسنة على القناة الخامسة من التلفزيون الإيراني، أدعو لتوفير ساعات لأهل السنة في القنوات المحلية التابعة للمحافظات والمقاطعات“.

وأضاف صادقي: ”يتعرض السنة بشكل منهجي للتمييز والعقوبات داخل إيران، وإهانة القناة الخامسة حالة صغيرة من حالات التمييز التي يتعرض لها السنة“.

وتابع البرلماني قائلًا: ”إذا كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون تريد التعويض عن الإهانة التي تعرض لها أتباع الطائفة السنية، سوف يتعين على الهيئة توفير بضع ساعات على الأقل للطائفة السنية في القنوات المحلية“.

وتمتلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، التي يشرف عليها المرشد علي خامنئي، 20 قناة عامة، بالإضافة إلى 12 قناة فضائية، تخاطب العالم بمختلف اللغات، فيما توجد هناك 33 قناة محلية تابعة للمحافظات والمقاطعات في البلاد، ليس لأهل السنة نصيب فيها حتى التي تبث من داخل محافظات فيها أغلبية سنية، مثل إقليم سيستان وبلوشستان.