رئيس الوزراء الياباني ينوي زيارة إيران في يونيو المقبل

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء شينزو آبي يبحث زيارة إيران بحلول منتصف يونيو المقبل على أقصى تقدير. وتأتي الأنباء في ظل المواجهة المحتدمة بين إيران والولايات المتحدة، وفي أعقاب زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لليابان الأسبوع الماضي. ومن المرجح أن يبحث آبي الزيارة المحتملة لإيران مع الرئيس الأمريكي…