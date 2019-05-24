رئيس الوزراء الياباني ينوي زيارة إيران في يونيو المقبل

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء شينزو آبي يبحث زيارة إيران بحلول منتصف يونيو المقبل على أقصى تقدير.
وتأتي الأنباء في ظل المواجهة المحتدمة بين إيران والولايات المتحدة، وفي أعقاب زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لليابان الأسبوع الماضي.
ومن المرجح أن يبحث آبي الزيارة المحتملة لإيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما يزور ترامب اليابان غدًا السبت، وقد يعتمد القرار النهائي على نتائج الاجتماع بين الزعيمين.
ولم يزر أي رئيس وزراء ياباني إيران منذ العام 1978.