مسؤول أمريكي: إيران تمارس ”سلوكًا فظيعًا“ بحق الأقليات الدينية

قال مسؤول أمريكي، إن النظام الإيراني ”المتطرف“ يمارس عمليات قمع ومضايقة بحق كل الأقليات الدينية في البلاد.

وأضاف سفير الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية سام براون باك، في تصريحه لـ“إذاعة صوت أمريكا“ باللغة الفارسية، الجمعة، أن ”النظام الإيراني يقمع ويضايق كل الأقليات الدينية“، مشيرًا إلى أن ”النظام الإيراني لديه سجل ثقيل في مضايقة الأقليات الدينية“.

وتابع أن ”إيران لديها أسوأ سجل في وزارة الخارجية الأمريكية ضمن مجموعة البلدان المتورطة في مضايقة الأقليات الدينية، وهذا النظام يضايق كل أقلية دينية تجدها غير مناسبة“.

وقال: ”لا يقبل النظام الإيراني سوى نظرته إلى الإسلام الشيعي وإذا كنت خارج الدائرة فستتم مضايقتك، أو تكون في السجن حتى يحكم عليك بالإعدام“.

وأضاف: ”إنهم يحرمون الفرد، حقه بالمشاركة في الشؤون الثقافية وحتى في التعليم، هذا سلوك فظيع من البداية ولا يزال مستمرًا ضد الشعب الإيراني“.

وأوضح بالقول: ”يتعرض البهائيون للمضايقات الشديدة في إيران، حتى أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية، وقد تم سجنهم، وتم إعدام عدد منهم“.

وأضاف: ”كما تواجه الراهبات المسيحيات أيضًا سلوكًا سيئًا للغاية وبعضهن سُجن أو حُكم عليهن بالإعدام، وحتى المسلمين السنة يواجهون أيضًا سلوكًا غير لائق“.

وفي مطلع مايو الجاري، أعلنت لجنة الحريات الدينية الدولية في الولايات المتحدة، في تقريرها السنوي، إيران واحدة من الحكومات الـ16 في العالم التي تمارس أقصى قدر من القمع ضد الديانات، خاصة البهائيين والمسيحيين.