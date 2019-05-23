”الشيوخ الأمريكي“ يرفض مقترحًا يشترط موافقته على العمل العسكري ضد إيران

رفضت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، اقتراحًا قدمه نواب ديمقراطيون، يطالب الإدارة الأمريكية بالحصول على موافقة المجلس قبل اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران.

ورفض 13 من أعضاء اللجنة المقترح، فيما أيده 9 آخرون، حسب صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية.

وقال العضو الديمقراطي في اللجنة، كريس ميرفي، إن الاقتراح يلزم الإدارة الأمريكية بطلب إذن من الكونغرس قبل استخدام أي موارد مالية من أجل توجيه ضربة عسكرية إلى ايران.

وأشار السيناتور أن جميع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري ”صوتوا ضد الاقتراح باستثناء السيناتور راند بول“، حسب المصدر ذاته.

ودفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين إلى الدعوة لإلغاء قانون ”تفويض“ يستخدمه الرؤساء منذ قرابة 20 عامًا، والذي تم إقراره في العام 2001 بعد أيام من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لتبرير الأعمال العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

وتصاعدت مؤخرًا لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط.

وتزعم واشنطن وجود معلومات استخباراتية، بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.