إيران: أبلغنا الوفود التي زارتنا ”سرًّا“ بعدم التفاوض مع أمريكا

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، اليوم الخميس، إن بلاده أبلغت الوفود التي زارت العاصمة طهران سرًّا خلال الأيام الماضية، بأن الموقف الإيراني هو عدم التفاوض مع الولايات المتحدة.

ونقلت مواقع إخبارية إيرانية عن خسروي قوله ”أبلغنا بعض الوفود التي زارتنا سرًّا بأن موقفنا الحالي هو عدم التفاوض .. لن يكون هناك أي تفاوض في ظل سياسات واشنطن الراهنة“.

وأضاف كيوان خسروي، ”أن لا تفاوض حتى ضمان حقوق الشعب الإيراني وتلبية مطالبه، بدلاً من الكلام والتصريحات“.

وكان وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي زار طهران الاثنين الماضي في زيارة غير معلنة، كما تحدثت تقارير عن زيارة سرية قام بها أمير قطر إلى طهران.

وفي سياق آخر، وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في هذا البلد، وفقًا لما ذكرته الوكالة الرسمية.

وتحدث مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة.