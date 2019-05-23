تيلرسون: ترامب كان ”أقل استعدادًا“ من بوتين خلال قمة هامبورغ

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، أمام الكونغرس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”كان أقل استعدادًا“ من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء الذي جمعهما عام 2017، ما أضعف موقف المسؤولين الأمريكيين.

وجاءت تصريحات تيلرسون، الذي أقاله ترامب من منصبه في آذار/مارس الماضي، في إطار تقييمه أمام لجنة في الكونغرس الثلاثاء الماضي، لكيفية مقاربة الرئيس الأمريكي للمحادثات التي جرت مع بوتين في هامبورغ عام 2017، بحسب ما ذكر مسؤول في اللجنة لصحيفة واشنطن بوست.

وصرح هذا المسؤول في اللجنة للصحيفة ”لقد أمضينا الكثير من الوقت في الحديث عن كيفية عمل بوتين لاستغلال كل فرصة للحصول على ما يريده“.

وأضاف ”هناك اختلاف في التحضير، وقد تسبب ذلك في عدم المساواة بين وضعيهما“.

والتقى ترامب بوتين على هامش قمة العشرين في تموز/يوليو 2017، ولقي انتقادات لتردده في انتقاد بوتين مباشرة بسبب المزاعم بتدخل بلاده في انتخابات الرئاسة في العام الذي سبق.

وحضر تيلرسون محادثات هامبورغ التي كان من المقرر أن تكون اجتماعًا قصيرًا، ولكنها استمرت لساعتين وتناولت العديد من القضايا العالمية، بحسب ما صرح المساعد للصحيفة.

ورفض ترامب تصريحات تيلرسون، وقال إنه كان ”مستعدًا تمامًا“ للاجتماعات مع بوتين.

وصرح طبقًا للصحيفة ”لقد أبلينا بلاءً حسنًا في هذه الاجتماعات“.

وكان تيلرسون، قال إن ترامب ”يفتقر إلى الانضباط“ ويريد دائمًا أن ينتهك القانون، ورد عليه ترامب بوصفه بـ ”الغبي جدًا.. والكسول جدًا“.