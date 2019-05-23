هنت: ماي ستكون بمنصبها عند زيارة ترامب لبريطانيا في يونيو

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستكون في منصبها عندما يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا في أوائل حزيران/يونيو المقبل.

وقال هنت ردًا على سؤال من صحفي حول من يتوقع أن يكون رئيسًا للوزراء عندما يبدأ ترامب زيارته الرسمية لبريطانيا في الثالث من حزيران/يونيو المقبل ”تيريزا ماي ستكون رئيسة الوزراء التي تستقبله“.

وتتعرض ماي لضغوط شديدة لتحديد موعد لاستقالتها بعد فشل محاولتها الأخيرة لإنهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورفض هنت التعليق، عندما سُئل عما سيناقشه مع ماي في اجتماع بينهما في وقت لاحق اليوم الخميس.