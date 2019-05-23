البحرية الأمريكية ترسل سفينتين عبر مضيق تايوان الإستراتيجي

قال الجيش الأمريكي إنه أرسل سفينتين تابعتين لسلاح البحرية عبر مضيق تايوان يوم الأربعاء، وذلك في أحدث عملية عبور للسفن الأمريكية للممر المائي وهي خطوة من المرجح أن تغضب بكين في وقت تتوتر فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

تعد تايوان واحدة من بضع نقاط ساخنة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضًا حربًا تجارية مريرة والعقوبات الأمريكية واستعراض القوة العسكرية الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي حيث تقوم الولايات المتحدة أيضًا بدوريات للتأكيد على حرية الملاحة فيه.

وستنظر تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إلى هذا المرور باعتباره دليلاً على الدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل الخلافات المتزايدة بين تايبه وبكين.

وقال متحدث عسكري أمريكي لرويترز، إن المهمة تشمل المدمرة بريبل وناقلة النفط وولتر إس. دايل التابعة للبحرية.

وقال متحدث باسم الأسطول السابع التابع للبحرية الأمريكية في بيان ”عبور السفن لمضيق تايوان يعكس التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في منطقة المحيط الهندي-المحيط الهادي“، مضيفًا أن العبور كان آمنًا والتزم بقواعد المهنية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن السفينتين الأمريكيتين أبحرتا شمالاً عبر مضيق تايوان، وإن القوات المسلحة التايوانية راقبت العبور ولم يحدث أي شيء غير عادي.

وتكثف بكين الضغوط لتأكيد سيادتها على الجزيرة، التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها قد تستخدم القوة لإخضاعه إذا لزم الأمر.