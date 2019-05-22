مشرع بريطاني: خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أسوأ من ذي قبل

قال المشرع البريطاني جيكوب ريس-موج، يوم الأربعاء، إن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجديدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أسوأ من خطتها القديمة.

وقال ريس-موج، وهو مشرع مهم في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، ”إنها قد تخسر التصويت في البرلمان على مقترحها الجديد بأكثر من الهزيمة القياسية التي تكبدتها في محاولتها الأولى تمرير الاتفاق“.

وأضاف في حديثه لتلفزيون (آي.تي.في)، أنه ”إذا طرحت ماي مشروع القانون بالشكل الذي تقترحه، فقد تخسر بأكثر من 230 صوتًا“.

وتابع: ”أعتقد أن المزاج العام انقلب على الاتفاق بشكل حاد“.

وتحاول ماي للمرة الرابعة تمرير اتفاقها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.