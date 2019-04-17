تقرير: بريطانيا قد تصبح متشددة تجاه إيران بتركها الاتحاد الأوروبي

رأى مركز أبحاث أمريكي أن بريطانيا يمكن أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتنتهج موقفًا أكثر تشددًا تجاه إيران بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع تقرير لمعهد الشرق الأوسط، نشر الثلاثاء، أن يؤدي انسحاب بريطانيا من منطقة اليورو إلى إضعاف نفوذ لندن ودول الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأن تكون الولايات المتحدة وروسيا والصين هي المستفيد الأكبر.

وقال التقرير ”في غياب المملكة المتحدة ستتحدد سياسة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمصالح الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا… وبعد إتمام الانسحاب ستواجه بريطانيا خيارين في مجال السياسة الخارجية، هما الخيار الأوروبي والخيار الأطلسي“.

وأضاف ”هذا يعني أن بريطانيا يمكن أن تستمر في دعم سياسات الاتحاد الأوروبي أو تميل للولايات المتحدة بشكل أكبر… ومن المرجح أن تنتهج بريطانيا السياسة المتشددة لواشنطن في المجال الإيراني، وقد تصبح أيضًا أكثر دعمًا لإسرائيل“.

وتساءل التقرير عما إذا كانت بريطانيا ستستمر في دعم سياسات الاتحاد الأوروبي في المجال السياسي والاجتماعي والإنساني في المنطقة، بما فيها المساعي لتحقيق تسوية في سوريا وحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وقضايا أخرى.

وتابع ”بشكل عام فإن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيخسران بعض نفوذهما السياسي والدبلوماسي في الشرق الأوسط بعد بريكسيت… كما أن ذلك سيؤثر على نفوذهما في مجلس التعاون الخليجي الذي ترتبط به بريطانيا بعلاقة قوية“.

وختم التقرير بالقول ”الواقع أن جميع المؤشرات الحالية توحي بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيفيد فرقاء آخرين وخاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا، لأنه كلما ضعف الاتحاد الأوروبي استفاد فريق ثالث، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط“.