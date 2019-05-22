واشنطن تدعو لنقل خدمات ”الأونروا“ إلى الحكومات المستضيفة للاجئين

دعا المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، إلى نقل خدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى الدول المستضيفة للاجئين.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 31 آب/ أغسطس الماضي، وقف التمويل كليًا عن ”الأونروا“ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات إسرائيلية.

وخلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حث غرينبلات المجتمع الدولي على الإقرار بأن ”نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني“.

وتابع:“هذا هو سبب القرار الأمريكي وقف تمويل هذه الوكالة المعيبة بشكل لا يمكن إصلاحه“.

ويقول الفلسطينيون إن قرار وقف التمويل الأمريكي يستهدف في حقيقته تصفية حق عودة اللاجئين إلى القرى والمدن التي هُجّروا منها في 1948، وهو عام قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ورأى غرينبلات أن الفلسطينيين فيما يتعلق بالوكالة ”يتم تضليلهم، واستخدامهم كبيادق سياسية وسلع بدلًا من معاملتهم كبشر“.

ووجه سؤالًا إلى بقية أعضاء مجلس الأمن:“ماذا سيحدث عندما يكون الحساب المصرفي للأونروا فارغًا مرة أخرى؟ نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين بشأن الوضع“.

وأردف أن“الفلسطينيين الذين يستخدمون خدمات الوكالة يستحقون أفضل.. أفضل بكثير، وليس علينا الانتظار حتى التوصل إلى حلٍ شاملٍ للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لمعالجة هذه الحقيقة“.

ودعا إلى“التواصل مع الحكومات المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، لبدء محادثات حول نقل خدمات الأونروا إلى تلك الحكومات أو إلى منظمات غير حكومية دولية أو محلية أخرى، بحسب الاقتضاء“.

وأضاف أن“الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة بهذه المحادثات، التي حان الوقت لإطلاقها“.

وتأسست ”الأونروا“ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.