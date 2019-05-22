إيران: زيارة وزير خارجية عُمان لطهران لاعلاقة لها بالوساطة مع أمريكا‎

نفى محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، أن تكون الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، أول أمس (الإثنين) إلى طهران، كانت تتعلق بقضية الوساطة بين طهران وواشنطن.

وقال واعظي للصحفيين عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، ”إن زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لا علاقة لها بمسألة الوساطة في العلاقات بين طهران وواشنطن“، مضيفًا أن ”بن علوي ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بحثا القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، ولم يتحدثوا حتى عن الوساطة على الإطلاق“.

وكان يوسف بن علوي قد زار يوم الإثنين العاصمة الإيرانية طهران في زيارة غير معلنة مسبقًا، وضعتها وسائل إعلام إيرانية في سياق مساعي الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر القائم في المنطقة.

وفي سياق آخر، أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني في جزء آخر من تصريحاته، أن وفدًا من العراق سيأتي إلى طهران لبحث التوتر الإيراني الأمريكي، لكنه قال: ”لقد قال العراقيون إنه يتعين علينا إرسال وفدين إلى إيران وواحدًا إلى الولايات المتحدة؛ والعلاقات بين طهران وبغداد وثيقة للغاية، ونحن لا نرفض المساعي العراقية ولا نقول لهم لا ترسلوا وفدًا، سيأتون لسماع أقوالهم، لكن المهم هو ما نقرره بشأن عرضهم“.