موقع إيراني يكشف ”سرّ“ زيارة وزير الخارجية العُماني لطهران

كشف موقع إيراني مقرب من معسكر الإصلاحيين، مساء الاثنين، سبب زيارة وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي إلى طهران.

وزعم موقع ”انتخاب“ الذي يموله الرئيس روحاني أن بن علوي حمل معه في زيارته المفاجئة إلى طهران التي قام بها أمس الاثنين، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت زيارة بن علوي المفاجئة إلى طهران في ظل توتر قائم بين إيران والولايات المتحدة يتخوف بعض المراقبين من أن يتحول إلى حرب عسكرية.

وقال الموقع إن ”وجود بن علوي في طهران يأتي بعد أربعة أيام من محادثة أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع السلطان قابوس بن سعيد“.

ولم توضح وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل بشأن الزيارة التي قام بها وزير خارجية عُمان، مكتفية بالقول عبر بيان مقتضب إن ”بن علوي بعد وصوله إلى طهران، ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية“.

وكانت العديد من الدول من بينها سلطنة عمان والعراق واليابان أعلنت استعدادها للتوسط بين طهران وواشنطن لتخفيف التوتر بين البلدين.

وكانت عمان قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري أن تلعب دور الوساطة في التوترات المتزايدة بين طهران وواشنطن.

وقالت سفيرة سلطة عمان لدى الولايات المتحدة، حنينة المغيري، في مقابلة أجريت مؤخرًا مع موقع المونيتور الأمريكي، إن بلادها مستعدة للعب دور في حل التوتر بين إيران والولايات المتحدة.