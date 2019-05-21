”الترويكا“: أي نتيجة لا تؤدي لحكم مدني بالسودان ستعقد الأمور

حذرت دول الترويكا، يوم الثلاثاء، من أن أي نتيجة لا تؤدي إلي تشكيل حكومة بقيادة مدنية ستؤدي إلى ”تعقيد التعامل الدولي“ مع السودان.

جاء ذلك في بيان صادر عن دول الترويكا التي تضم المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والنرويج.

وأوضح البيان أن ”أي نتيجة لا تؤدي الي تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني“.

وأضاف: ”سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الإقتصادية في السودان“.

وأشار البيان، في الوقت نفسه، إلى إدراك ”الترويكا“ أن الجيش له دور يلعبه في حماية أمن السودان.

وحثت ”الترويكا“ الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي.

ونوّهت الدول بأنها ”تتابع تطورات المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن نقل السلطة إلى مؤسسات بقيادة مدنية عن كثب“.

ولفتت إلى أن السودان ”يحتاج وعلى وجه السرعة إلى إتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين و عدم الإستقرار“.

وفجر يوم الثلاثاء، أخفق المجلس العسكري و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.