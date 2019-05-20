عباس يصل الدوحة للقاء تميم وبحث تحديات القضية الفلسطينية

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى أرض مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.

وقال السفير غنام في اتصال هاتفي مع وكالة ”وفا“، إن الرئيس سيلتقي خلال زيارته أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعددًا من كبار المسؤولين القطريين.

وأضاف أن الزيارة هامة وتأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسياسة التشاور مع الأشقاء العرب حول مختلف القضايا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ويرافق عباس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.