انفجار بالقرب من وزارة الداخلية في كابول
أفادت وسائل إعلام أفغانية مستقلة، مساء الأحد، بوقوع انفجار شديد بالقرب من وزارة الداخلية في العاصمة كابول، تبنته المعارضة الأفغانية التي قالت إن الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من طالبان.
وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن انفجاراً شديداً وقع بالقرب من وزارة الداخلية التي تديرها حكومة حركة طالبان.
ونقلت عن مصادر أمنية قولها: "إن الانفجار وقع حوالي الساعة 7:50 مساء الأحد، بالقرب من بلدة إريا بالمنطقة الأمنية العاشرة بمدينة كابول"، مضيفة أن "الانفجار وقع بالقرب من وزارة الداخلية".
ولم ترد تفاصيل عن الخسائر البشرية والأضرار المحتملة في هذا الانفجار، فيما لم يكشف المسؤولون في حكومة طالبان عن تفاصيل الحادث.
في غضون ذلك، أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية المعارضة بزعامة أحمد مسعود، عن تنفيذ أول عملية خاصة ضد قوات طالبان لدعم سكان ولاية بدخشان شمال البلاد الذين يتظاهرون منذ يومين ضد طالبان.
وأفادت الجماعة في بيان لها نشرته على "تليغرام"، بأن "قواتها نفذت أول عملية خاصة في كابول لدعم سكان مقاطعة بدخشان الباحثين عن العدالة؛ مما أسفر عن مقتل وجرح أربعة من إرهابيي طالبان".
وأضافت أن "هذه العملية جرى تنفيذها عند نقطة التفتيش القريبة من مدخل وزارة الداخلية لإدارة طالبان، وقُتل 2 من طالبان وأصيب اثنان آخران من هذه المجموعة".