انفجار بالقرب من وزارة الداخلية في كابول



أفادت وسائل إعلام أفغانية مستقلة، مساء الأحد، بوقوع انفجار شديد بالقرب من وزارة الداخلية في العاصمة كابول، تبنته المعارضة الأفغانية التي قالت إن الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من طالبان.

وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن انفجاراً شديداً وقع بالقرب من وزارة الداخلية التي تديرها حكومة حركة طالبان.

ونقلت عن مصادر أمنية قولها: "إن الانفجار وقع حوالي الساعة 7:50 مساء الأحد، بالقرب من بلدة إريا بالمنطقة الأمنية العاشرة بمدينة كابول"، مضيفة أن "الانفجار وقع بالقرب من وزارة الداخلية".