انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية

أفادت وسائل إعلام أفغانية رسمية، مساء الخميس، بوقوع انفجار شديد في العاصمة كابول وذلك بعد ساعات على انفجار وقع في مدينة قندهار أوقع قتلى وجرحى.

وذكر موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية، نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن "انفجارًا وقع في مدينة كابول".

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع ، حوالي الساعة 7:00 مساء الخميس، في منطقة كارتة بروان من المنطقة الأمنية الرابعة بهذه المدينة".

فيما وصفته وكالات أنباء ومواقع إخبارية مثل وكالة "آماج نيوز" المستقلة، بـ "الانفجار بالشديد".

ولم تتوافر تفاصيل عن الضحايا المحتملين وطبيعة الانفجار، فيما لم تعلن حركة طالبان عن هذا الحادث.