انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية
أفادت وسائل إعلام أفغانية رسمية، مساء الخميس، بوقوع انفجار شديد في العاصمة كابول وذلك بعد ساعات على انفجار وقع في مدينة قندهار أوقع قتلى وجرحى.
وذكر موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية، نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن "انفجارًا وقع في مدينة كابول".
وأضافت المصادر أن الانفجار وقع ، حوالي الساعة 7:00 مساء الخميس، في منطقة كارتة بروان من المنطقة الأمنية الرابعة بهذه المدينة".
فيما وصفته وكالات أنباء ومواقع إخبارية مثل وكالة "آماج نيوز" المستقلة، بـ "الانفجار بالشديد".
ولم تتوافر تفاصيل عن الضحايا المحتملين وطبيعة الانفجار، فيما لم تعلن حركة طالبان عن هذا الحادث.
وفي سياق آخر، قالت مصادر طبية لـ"بي بي سي"، إن 21 شخصًا على الأقل قُتلوا وأُصيب 51 آخرون في تفجير انتحاري، اليوم، في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.
لكن مسؤولي طالبان قدموا عددًا أقل بكثير من الضحايا، وقالوا إن 3 أشخاص فقط قُتلوا في هذا الحادث، وأُصيب 12 شخصًا.
وقال إنعام الله سمانغاني رئيس دائرة الاستخبارات والثقافة التابعة لطالبان في قندهار لوكالة "فرانس برس"، إن الانفجار وقع، الخميس عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، "خارج فرع بنك كابول الجديد" حيث "يتجمع مواطنونا عادة لتسلم رواتبهم"
وأضاف أن جميع الضحايا "مدنيون".
وقالت شرطة قندهار أيضًا، إن القتلى والجرحى في هذا الحادث تجمعوا "لسحب الأموال من أمام البنك".
وحتى، الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. لكن جاء في بيان قيادة أمن طالبان في قندهار أن هذا الهجوم الانتحاري نفذه "الخوارج".
وتستخدم حركة طالبان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى أعضاء تنظيم داعش.