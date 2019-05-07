ظريف: عدم شعور أمريكا بالأمان يرجع لتراجع شعبيتها في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن تراجع شعبية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو سبب مخاوفها الأمنية وليست إيران.

جاء ذلك بعد أن قالت واشنطن إنها سترسل حاملة طائرات وقاذفات للمنطقة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الأحد الماضي: إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.

وكتب ظريف: ”إذا كانت الولايات المتحدة وعملاؤها لا يشعرون بالأمان، فذلك لأن شعوب المنطقة تحتقرهم، إلقاء اللوم على إيران لن يغير ذلك“.