العراق ينهي تسلم 36 طائرة ”أف 16“ من الولايات المتحدة (صور)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، وصول الدفعة الأخيرة من طائرات ”أف 16“ الأمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن ”الدفعة الأخيرة من طائرات أف 16 والبالغ عددها خمس طائرات وصلت إلى العراق”.

من جهته؛ قال قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمة أمين: إن ”وصول تلك الطائرات يأتي ضمن العقد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي الذي شهد تطورًا كبيرًا على المستوى القتالي والتدريبي“.

وأضاف أمين، خلال تصريحات صحفية أن ”هذه الوجبة من الطائرات وعددها خمس، نقلت إلى قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة بغداد“.

وهذا العقد يشمل شراء 36 مقاتلة من طراز ”أف-16″، وقعه العراق مع الولايات المتحدة عام 2011.