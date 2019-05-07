بومبيو ولافروف يجريان محادثات بسوتشي في 14 مايو

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قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصدر بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة ”سوتشي“ يوم 14 أيار/ مايو. ومن المرجح أن يتناول الوزيران الأزمة السياسية في فنزويلا، والبرنامج النووي في كوريا الشمالية. وهناك موضوعات أخرى عديدة سيناقشها بومبيو ولافروف إذ إن بلديهما…