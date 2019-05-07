واشنطن إيكزامنر: هكذا تحوّل أردوغان إلى عبء على ترامب

وصفت صحيفة ”واشنطن ايكزامنر“ الأمريكية استجابة القضاء التركي لرغبات الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، وهي التي كانت فازت بها المعارضة، بأنها الخطوة الأخيرة في مسلسل شقاق أصبحت فيه تركيا عبئًا على الولايات المتحدة و“حليفًا أشدّ صعوبة“.

وفي مقال افتتاحي، عرضت الصحيفة ردود الفعل الأمريكية والأوروبية والدولية، عمومًا، التي أدرجت إصرار الرئيس التركي على إعادة الانتخابات في إسطنبول باعتباره نكوصًا جديدًا عن الديمقراطية واختطافًا لانتخابات أظهرت فشل الرئيس وحزبه في تنفيذ الوعود، وبالذات الاقتصادية، للأتراك.

واستحضر التقرير سلسلة أخيرة من المشاكل والمواجهة بين الإدارتين الأمريكية والتركية شملت تداعيات شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية، وأيضًا ترتيبات سوريا، فضلًا عن الجفوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وخرجت الافتتاحية إلى أن ترامب الذي أظهر مرونة زائدة في التعامل مع شطط أردوغان، يجد الآن في إعادة الانتخابات بإسطنبول تذكيرًا بأن ”الرئيس التركي ليس صديقًا.. لا للولايات المتحدة ولا للديمقراطية“ كما قالت الصحيفة.