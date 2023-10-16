تركيا ترجئ دعم طلب السويد الانضمام لحلف الأطلسي

ولكن منذ انعقاد البرلمان في الأول من أكتوبر تلقّت لجنة الشؤون الخارجية، المعنيّة بمناقشة طلب السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، ما يقرب من 60 اتفاقية دولية لمراجعتها ليس من بينها طلب السويد، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وقال مصدران مطّلعان إن أنقرة تريد التحرّك بالتزامن مع تحرّك واشنطن؛ إذ من المتوقع أن تسعى وزارة الخارجية في وقت ما للحصول على موافقة الكونجرس على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا بقيمة 20 مليار دولار وعشرات من مجموعات التحديث.

وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان "نظرًا لعدم توفر الثقة حول مسألة طائرات إف-16 والسويد، فإن تركيا ليست في عجلة من أمرها في التصديق على طلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وتبحث عن إشارة على اتخاذ الولايات المتحدة خطوات في الوقت ذاته".