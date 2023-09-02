"بلومبرغ": حصول تركيا على مقاتلات "F-16" مرهون بموافقتها على انضمام السويد للناتو

ذكر تقرير لموقع "بلومبرغ" الأمريكي، أن آمال تركيا بالحصول على مقاتلات من طراز "F-16" الأمريكية مرهون بتقديم تنازلات من أنقرة تتعلق بالموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ونقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول قوله، إن "رغبة تركيا بالحصول على مقاتلات "F-16" من الولايات المتحدة يجب أن يحفّزها على إكمال المصادقة على عضوية السويد في حلف الناتو".

وكانت الولايات المتحدة قد أشارت إلى أن المصادقة على دخول السويد في حلف الناتو هو شرط أساس للموافقة على بيع الطائرات لأنقرة التي ما زال تأخير موافقتها يمثل العقبة الأخيرة في عضوية السويد.