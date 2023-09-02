"بلومبرغ": حصول تركيا على مقاتلات "F-16" مرهون بموافقتها على انضمام السويد للناتو
ذكر تقرير لموقع "بلومبرغ" الأمريكي، أن آمال تركيا بالحصول على مقاتلات من طراز "F-16" الأمريكية مرهون بتقديم تنازلات من أنقرة تتعلق بالموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ونقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول قوله، إن "رغبة تركيا بالحصول على مقاتلات "F-16" من الولايات المتحدة يجب أن يحفّزها على إكمال المصادقة على عضوية السويد في حلف الناتو".
وكانت الولايات المتحدة قد أشارت إلى أن المصادقة على دخول السويد في حلف الناتو هو شرط أساس للموافقة على بيع الطائرات لأنقرة التي ما زال تأخير موافقتها يمثل العقبة الأخيرة في عضوية السويد.
وقال ماكول النائب الجمهوري، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، إن "الأتراك متلهفون جدًا للحصول على مقاتلاتنا من طراز "F-16"، وإذا ما أردنا أن نبيعهم هذا النوع من أنظمة الأسلحة، عليهم كذلك أن يكونوا حلفاء لنا في الناتو. هم يعرفون أن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بهم على المحك إذا لم يوافقوا على تقديم تنازلات".
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم"، أنه "لا يرى أية مؤشرات على تراجع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان عن تعهده الذي قطعه، في تموز/ يوليو الماضي، بدعم الموافقة على انضمام السويد".
وقال: "متأكد جدًا أن الموافقة ستصدر في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وتعارض تركيا، منذ أكثر من سنة، انضمام السويد على خلفية إحراق نسخة من المصحف إلى أن وافق أردوغان، مؤخرًا، على دعم الطلب لدى برلمان بلاده الذي سيستأنف عمله في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
المصدر: موقع "بلومبرغ"