ألمانيا تقبض على أفغانيَين للاشتباه بتخطيطهما لهجوم في السويد
أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطنَين أفغانيين يعتقد أنهما جهاديان؛ للاشتباه في تخطيطهما لهجوم قرب البرلمان السويدي ردا على حرق القرآن الكريم.
وأوضحت النيابة، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أن الرجلَين اللذين قُبض عليهما في تورينغن، شرقي ألمانيا، "خططا لقتل شرطيين وأشخاص آخرين في ستوكهولم قرب البرلمان السويدي بأسلحة نارية".
ويُشتبه في أن الرجلين اللذين عرِّف عنهما بإبراهيم م.ج. ورامين ن. متعاطفان مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويُتّهم إبراهيم بالانضمام في ألمانيا إلى "ولاية خراسان"، وهي فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان. وفي السابق، جمع تبرعات في ألمانيا بمشاركة رامين بلغت حوالي ألفَي يورو، وكان من المقرر دفع الأموال لعناصر التنظيم المحتجزين في شمال سوريا.
وفي صيف 2023، أوكل تنظيم "داعش" - ولاية خراسان- لإبراهيم مهمة تنفيذ هجوم في أوروبا ردا على حرق مصاحف في السويد ودول إسكندنافية.
وبعدها بدأ التحضير مع رامين لهجوم "بتشاور وثيق مع كوادر تنظيم داعش في ولاية خراسان".
وأجرى الرجلان عمليات بحث على الإنترنت تتعلق بمحيط البرلمان، وقبض عليهما في عملية مشتركة بين ألمانيا والسويد.
وقالت ناطقة باسم وكالة مكافحة الإرهاب في السويد، كارين لوتس، لوكالة فرانس برس: "يمكننا تأكيد أننا تعاونّا مع الشرطة الألمانية".
وفي تشرين الأول/أكتوبر لعام 2023، وجهت السلطات الألمانية لائحة اتهام إلى شقيقين سوريين يُشتبه في تخطيطهما لهجوم على كنيسة في السويد؛ ردًا على أعمال تدنيس المصحف في البلاد.