ألمانيا تقبض على أفغانيَين للاشتباه بتخطيطهما لهجوم في السويد

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطنَين أفغانيين يعتقد أنهما جهاديان؛ للاشتباه في تخطيطهما لهجوم قرب البرلمان السويدي ردا على حرق القرآن الكريم.

وأوضحت النيابة، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أن الرجلَين اللذين قُبض عليهما في تورينغن، شرقي ألمانيا، "خططا لقتل شرطيين وأشخاص آخرين في ستوكهولم قرب البرلمان السويدي بأسلحة نارية".

ويُشتبه في أن الرجلين اللذين عرِّف عنهما بإبراهيم م.ج. ورامين ن. متعاطفان مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويُتّهم إبراهيم بالانضمام في ألمانيا إلى "ولاية خراسان"، وهي فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان. وفي السابق، جمع تبرعات في ألمانيا بمشاركة رامين بلغت حوالي ألفَي يورو، وكان من المقرر دفع الأموال لعناصر التنظيم المحتجزين في شمال سوريا.