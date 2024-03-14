بيلستروم: لن نعرض مساعدة لإعادة سويديين التحقوا بتنظيم داعش

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أمس الأربعاء، أن بلاده لن تعرض مساعدة لإعادة سويديين التحقوا بتنظيم داعش، ومحتجزين في معسكرات اعتقال في شمالي شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" رسالة عن بيلستروم قال فيها إن "الحكومة لن تعمل من أجل جلب المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد الموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمالي شرقي سوريا، إلى السويد".

وأضاف أن "السويد لا يترتب عليها واجب قانوني بالتحرك لإحضار هؤلاء الأشخاص إلى السويد، وهذا ينطبق على النساء والأطفال والرجال".

وأدى سقوط تنظيم داعش في العام 2019 في سوريا إلى مشكلة عائلات المتشددين الأجانب، الذين تم أسرهم أو قتلهم هناك، وفي العراق.

ويُحتجز أكثر من 43 ألف سوري وعراقي وأجنبي من 45 دولة على الأقل في مخيم الهول البائس والمكتظ في شمالي شرقي سوريا، الذي يسيطر عليه الأكراد، وهؤلاء هم عائلات متشددي تنظيم داعش.