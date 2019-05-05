”الكابينت“ الإسرائيلي يوعز للجيش بمواصلة ”ضرباته“ على غزة

أوعز المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ”الكابينت“، مساء اليوم الأحد، للجيش الإسرائيلي، بمواصلة حملته العسكرية في قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان، ”أوعز الكابينت لجيش الدفاع بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة“، مضيفًا أن ”الاعتبار الأعلى هو أمن الدولة ومواطنيها“.

وخلال انعقاد الاجتماع، أفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأنّ ”الكابينت“، أصدر تعليماته للجيش بتصعيد عمليات القصف في قطاع غزة.

وعلى الصعيد ذاته، قالت القناة 13 الإسرائيلية (خاصة)، إن ”الكابنيت“ قرر مواصلة الهجوم على قطاع غزة.

وأكد ”الكابينت“ حسب القناة، أنه لن يقبل اقتراح الهدوء مقابل الهدوء، بحيث ستكون هناك شروط إسرائيلية قبل أي هدوء.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش بمواصلة هجماته المكثفة في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، إنه أمر بتعزيز قوات الجيش في محيط القطاع خاصة من سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة.

ويشهد قطاع غزة منذُ صباح أمس السبت، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 18 فلسطينيا بينهم سيدتان وجنينيهما، وطفلة رضيعة، وإصابة 110، في المقابل قتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.