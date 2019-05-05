”يلدرم“ يرجح البت بطعن انتخابات إسطنبول الاثنين

أعلن مرشح حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر يوم الاثنين قرارها بشأن الطعن الذي قدمه الحزب ويدعو إلى إعادة إجراء الانتخابات على منصب رئيس بلدية مدينة إسطنبول.

وقال مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، وهو رئيس وزراء سابق صباح يوم الأحد ”لقد فحصت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضات حزبنا وحزب الحركة القومية اليميني على نتائج انتخابات إسطنبول. أعتقد أنها ستصدر قرارًا غدًا“.

وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، وهما أكبر مدينتين في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 25 عامًا خلال الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الـ31 من آذار/ مارس.

ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني إلى إلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول وإعادة إجرائها بسبب ما يقولون إنها مخالفات.

وكانت لجنة الانتخابات أمرت بإعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء إسطنبول، وأمرت مسؤولي الانتخابات في المنطقة بمراجعة عمل مسؤولي مراكز الاقتراع في دوائرهم الانتخابية.

وأمس السبت، أشار أردوغان إلى أنه يفضل إعادة إجراء انتخابات إسطنبول، لافتًا إلى أن الانتخابات شابها جدل ومخالفات، إذ إن إعادتها ستسمح للجنة العليا للانتخابات ”أن تبرئ ساحتها“.

وقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الجديد وعضو حزب الشعب الجمهوري يوم السبت، إن الاعتراضات غير منطقية، مضيفًا أنه ليس بوسعه سوى أن ”يضحك فقط على هذا الأمر“. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، إن انتخابات إسطنبول تحولت إلى اختبار للديمقراطية التركية.

وكان أردوغان اتهم المعارضة بدعم ”الإرهاب“ ووصف الانتخابات المحلية خلال الحملات الانتخابية بأنها ”مسألة بقاء“. وأُجريت الانتخابات وسط خيبة أمل متزايدة بين الناخبين بسبب المشاكل الاقتصادية.

وأدت حالة عدم التيقن بشأن النتائج في إسطنبول، المسؤولة عن نحو ثلث اقتصاد البلاد، إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة عدم استقرار، بينما تحاول تركيا التعافي من أزمة العملة التي شهدت خسارة الليرة لأكثر من 30 في المئة من قيمتها العام الماضي.