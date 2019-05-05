تركيا وروسيا تراجعان انتشارهما العسكري في ”تل رفعت“ السورية

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الأحد، أن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة ”تل رفعت“ الحدودية السورية، وذلك بعد يوم من تبادل للنيران عبر الحدود من المنطقة أسفر عن مقتل جندي تركي.

وقال أوقطاي في مقابلة مع قناة (كانال 7) التلفزيونية ”الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات فإن الأمر قد يأخذ شكلاً مختلفًا. ونناقش هذا مع روسيا“.

وأضاف بأن تركيا ستواصل العمليات على طول حدودها لحين القضاء على التهديدات.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن 4 جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين للمسلحين الأكراد أمس السبت مضيفًا أن الجيش رد على الهجومين..

وشدد نائب الرئيس التركي على أن بلاده لن ترضخ مطلقا لأي عقوبات أمريكية بسبب صفقة تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا.

وكانت واشنطن قالت إن المنظومة الصاروخية قد تقوض قدرات الطائرات إف-35 المقاتلة، التي تبرم بشأنها صفقة أخرى مع تركيا، وحذرت من عقوبات أمريكية محتملة إذا مضت أنقرة قدما في الصفقة الروسية. وقالت أنقرة إنه ليس هناك تعارض بين صفقة منظمة إس-400 وصفقة إف-35 وإنها لن تتخلى عن صفقتها مع موسكو.