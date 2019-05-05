خشية قصف المقاومة.. إسرائيل تخلي مرضى عسقلان (فيديو)

ذكرت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الأحد، أن إدارة مستشفى ”برزيلاي“ في عسقلان باشرت بإخلاء المرضى من الأقسام غير المحصنة إلى مناطق محصنة في المستشفى، وذلك بسبب التطورات الأمنية مع قطاع غزة.

وعززت إسرائيل إجراءاتها الاحترازية بإجراءات أكثر تشددًا في المناطق الإسرائيلية، إذ كشفت القناة الـ“12 العبرية“ عن إعلان ”وضع خاص“ على جبهة داخلية نصف قطرها 40 كم من غزة لمدة 48 ساعة، وذلك بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

#عاجل قصف صاروخي متواصل من غزة على مدينة عسقلان المحتلة هذه اللحظات وانفجارات مدوية تسمع بحسب الإعلام العبري. pic.twitter.com/T0Qnb65bJy — وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 5, 2019

ويعرف ”الوضع الخاص“ في الجبهة الداخلية على أنه مجموعة قرارات خاصة معروفة مسبقًا وفق توجيهات مثل: منع الدراسة، ووقف العمل، ووقف التنزه والذهاب للشواطئ، والتوجه للملاجئ، واستدعاء احتياط، وغيرها من الإجراءات.

وأعلنت كذلك وزارة التعليم في إسرائيل، يوم الأحد تأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة للمستوطنين القاطنين في الجنوب بسبب الوضع الأمني.

وللمرة الأولى، كشف الإعلام العبري عن فتح مركز للرعاية النفسية في مستوطنة ”اسدود“ بعد أن كان الأمر مقتصرًا على مستوطنات غلاف غزة فقط.

وتزامنًا مع ذلك، طلب ريز كينشتليش عمدة مدينة ”ريشون لتسيون“ من الهيئات، الأحد، فتح الملاجئ والاستعداد لأي حالة طارئة.

وقال وفق ما نقله عنه موقع ”والا“ العبري، إنه ”بالنظر إلى الوضع الأمني وتوسيع نطاق النار، أمرت بفتح الملاجئ في المدينة من أجل زيادة الاستعداد وحماية أمن سكان المدينة إذا لزم الأمر“.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه تم نقل اللواء السابع من وحدة المدرعات ونشره على مشارف قطاع غزة.

وأضاف ”لا يوجد وقف لإطلاق النار، والجيش يستعد لاستمرار القتال خلال الأيام المقبلة أيضًا، ومنذ بدء التصعيد أطلق 450 صاروخًا نحو ”إسرائيل“ والجيش قصف 220 هدفًا داخل قطاع غزة“.