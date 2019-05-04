أردوغان يلمح إلى دعمه إعادة انتخابات إسطنبول

لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى أنه يفضل إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، والتي انتهت بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وقال أردوغان أمام رجال أعمال في إسطنبول: ”يوجد جدال هنا وهذا واضح. توجد مخالفة هنا وهي واضحة أيضًا. فلنعد إلى الناس ونرَ ما سيقولون.. ومهما كانت النتائج سأقبل بها“.

وطعن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي فقد أيضًا سيطرته على العاصمة أنقرة في الانتخابات التي جرت في 31 مارس/ آذار، أمام اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتيجة الانتخابات في إسطنبول؛ بدعوى وقوع مخالفات، وإجراء انتخابات جديدة.