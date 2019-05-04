كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى

قالت وكالة يونهاب نقلا عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 و200 كيلومتر.

وأضافت الوكالة إن الصوارويخ الكورية الشمالية أُطلقت من مدينة ونسان على الساحل الشرقي صوب الشرق.

ونقلت الوكالة عن رئاسة الأركان قولها إن السلطات الكورية والأمريكية تحلل تفاصيل الصواريخ التي أًطلقت في الساعة التاسعة صباحا تقريبا.

وهذه أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونغ أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.