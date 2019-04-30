كوريا الشمالية تصف بومبيو بـ“الأحمق والخطير“

المصدر: ا ف ب

قال مسؤول كوري شمالي بارز، اليوم الثلاثاء، إن لدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ”أفكارًا حمقاء وخطيرة“، محذرًا واشنطن من ”نتائج غير مرغوبة“ إذا لم تعدّل موقفها من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها.

واتسعت شقة الخلاف بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهيار القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/فبراير الماضي، دون التوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ومنذ ذلك الوقت تصاعدت التوترات، وتصريحات اليوم الثلاثاء هي ثاني انتقادات توجهها بيونغ يانغ إلى بومبيو خلال الشهر الجاري، فقد طالبت في السابق باستبعاد بومبيو من أية محادثات مستقبلية ووصفته بـ“الطائش“.

وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس الأسبوع الماضي، قال بومبيو: إن الولايات المتحدة قد ”تغير موقفها“ في حال لم يدخل كيم في ”محادثات حقيقية“ حول التخلي عن ترسانة بلاده من الأسلحة النووية.

واليوم الثلاثاء، قال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي إن تصريحات بومبيو هي ”أفكار حمقاء وخطيرة تشتمل ضمنًا الإطاحة بنظامنا بالطرق العسكرية“.

وصرح لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: ”عزمنا على إزالة الأسلحة النووية لا يزال كما هو، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب“.

وأضاف: ”ولكن ذلك لن يكون ممكنًا إلا بعد أن تراجع الولايات المتحدة حساباتها الحالية وتعيد صياغتها“.

وقال إنه إذا لم تغير واشنطن موقفها بنهاية العام الجاري فستواجه ”نتائج غير مرغوبة“، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وألقت واشنطن باللوم في انهيار قمة هانوي في شباط/فبراير الماضي على مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل نزع محدود للأسلحة النووية، إلا أن بيونغ يانغ نفت ذلك، وقالت إنها كانت ترغب فقط في تخفيف العقوبات.

والأسبوع الماضي، انتقدت مسؤولة كبيرة في كوريا الشمالية مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، معتبرة أنه أدلى بتصريحات ”غبية“ حول نزع الأسلحة.

وفي رد أوردته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، قالت نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي: إن تصريحات بولتون قد تكون أظهرت ”عدم فهم لنوايا الزعيمين“.

لكنها أضافت: ”جميعهم يبدون غير دمثين وأغبياء بالنسبة لي“.