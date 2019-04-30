كوريا الشمالية تحذر أمريكا من نتائج ”لا يحمد عقباها“

قال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، ”ستواجه تداعيات لا تحمد عقباها“ إذا لم تطرح موقفًا جديدًا في محادثات نزع السلاح النووي.

ونسبت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى تشوي سون هوي، قوله، إن كوريا الشمالية ”لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي، لكن هذا لن يحدث، إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن“.

ويدور تراشق كلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ، منذ فشل ثاني قمة بين زعيمي البلدين بالعاصمة الفيتنامية هانوي، في فبراير/ شباط الماضي.

ويحاول البلدان الاتفاق على سلسلة خطوات لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في قمة سنغافورة، بشأن تطبيع العلاقات بينهما، ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.