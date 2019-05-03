غوتيريش يجدد مطالبته بنزع سلاح حزب الله‎

المصدر: ا ف ب

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، في تقرير نصف سنوي نشر الجمعة، مطالبته بنزع سلاح حزب الله الشيعي اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا المجاورة.

وبعد إشارته إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريش أن ”من المهم أيضًا الانصراف إلى إعداد استراتيجية دفاعية وطنية“، مشددًا على ”ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي“.

واعتبر أن ”هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان“، موضحًا أنّ ”استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقًا كبيرًا“.

ولاحظ الأمين العام أيضًا أن استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى ”إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة“.

وتابع غوتيريش: ”أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذًا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559“ الصادر العام 2004.

وفضلًا عن دعوته الحكومة اللبنانية ”إلى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك أسلحة“، طالب غوتيريش ”الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبًا سياسيًا فقط“، في إشارة ضمنية إلى إيران.

وحزب الله اللبناني مدرج على القائمة الأمريكية لـ“المنظمات الإرهابية“، وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلّم سلاحه مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية العام 1990.