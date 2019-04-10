غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في طرابلس

المصدر: أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ”لتجنب معركة شاملة“ في طرابلس.

وقال غوتيريش لصحافيين بعد إحاطة قدمها خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، استمرت ساعتين ونصفًا: ”نحن بحاجة إلى إعادة إطلاق حوار سياسي جدي“.

وأضاف: ”لا يزال الوقت متاحًا لوقف إطلاق النار، ووقف الأعمال القتالية، وتجنب وضع أسوأ قد يكون معركة عنيفة“.

وأشار إلى أن ليبيا ”تواجه وضعًا في منتهى الخطورة“، داعيًا إلى ”وقف المعارك لإتاحة استئناف المفاوضات السياسية“.

واجتمع مجلس الأمن لأكثر من ساعتين خلف أبواب مغلقة لبحث التصعيد العسكري في طرابلس.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن ”المجلس يدرس بيانًا أو مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار“.

وقررت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء إرجاء ”الملتقى الوطني“ بين الأطراف الليبيين، الذي كان مرتقبًا في منتصف نيسان/ أبريل الجاري، إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك جنوب طرابلس.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أعلن إرجاء ”الملتقى الوطني“ الذي كان سيعقد من 14 إلى 16 نيسان/ أبريل في ”غدامس“.