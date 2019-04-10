رئيس مجلس الأمن: لا مشروع قرار بشأن ليبيا

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني كرستوف هويسجن اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مشروع قرار على طاولة المجلس بشأن الوضع الحالي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الجلسة التي ستعقد اليوم مخصصة للوضع الإنساني.

وأوضح ”هويسجن“ الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري، أن الجلسة التي دعت إليها بلاده في وقت لاحق الأربعاء، سوف تتناول الوضع الإنساني في ليبيا فقط.

وأضاف: ”سوف نستمع للمبعوث الأممي السيد غسان سلامة، الذي سيطلعنا على الوضع الإنساني (في ليبيا) وتداعياته“.

وتابع: ”لا يوجد مشروع قرار مطروح على طاولة المجلس.. نحن نريد أن نتعرف الأوضاع الإنسانية، ونعرف جميعًا أن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) منخرط تمامًا في هذا الموضوع“.

والثلاثاء، أعلنت البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة على تويتر، أنها طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الساعة الثالثة عصرًا اليوم بتوقيت نيويورك (19:00 ت.غ)، للاستماع لإحاطة من غسان سلامة حول تطورات الوضع الإنساني في ليبيا.