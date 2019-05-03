محادثات نادرة بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا الأسبوع المقبل

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله الجمعة، إنه سيجري محادثات مباشرة مع نظيره الأمريكي في فنلندا الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن سيرغي ريابكوف نائب الوزير، قوله إنه جرى تأكيد عقد المحادثات، وإنها ستجرى على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي، المقرر عقده في روفانييمي يومي 6 و7 من مايو /أيار.

ويأتي الاجتماع، الذي سيكون ثاني لقاء مباشر بين لافروف وبومبيو، وسط توترات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الطرق المختلفة للدولتين في التعامل مع أزمة سياسية تعصف بفنزويلا.