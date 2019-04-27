بوتين: ندرس منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين‎

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن بلاده تدرس منح جنسيتها لجميع مواطني أوكرانيا، رغم انتقادات أمريكية وأوروبية لقرار روسي مماثل اتخذته موسكو يوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها بوتين على هامش مشاركته في فعاليات منتدى ”الحزام والطريق“ بالعاصمة الصينية بكين.

ونقلت قناة ”روسيا اليوم“ عن بوتين قوله: ”نفكر قريبًا في منح الجنسية الروسية للأوكرانيين بموجب إجراء مبسط“.

ويوم الأربعاء، أقر الرئيس الروسي إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية بأوكرانيا (إقليم دونباس بشقيه دونيتسك ولوغانسك).

ولاقى القرار الروسي انتقادات واسعة، إذ أدانته واشنطن، يوم الخميس، واعتبرته خطوة ”تقوّض أسس اتفاق مينسك“، فيما انتقد الاتحاد الأوروبي القرار واعتبره ”يقوّض سيادة“ أوكرانيا.

ويوم الجمعة، اعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، أن منح جنسية بلاده لسكان دونباس يشكل ”مسؤولية اقتصادية واجتماعية ستضطلع بها روسيا، في الوقت الذي لن نحصل فيه على أي مقابل“.

وفي 12 فبراير/ شباط 2015 توصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في عاصمة بيلاروسيا ”مينسك“، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو، وإقامة منطقة عازلة.

وعُرف الاتفاق بـ“اتفاق مينسك-2″ ويعتبر تطويرًا لـ“اتفاق مينسك-1″ الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، في 20 سبتمبر/ أيلول 2014.