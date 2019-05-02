الشيوخ الأمريكي يفشل في إبطال ”فيتو ترامب“ على قرار إنهاء دعم التحالف في اليمن‎

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، في إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، في انتصار لسياسة البيت الأبيض القائمة على مواصلة دعم المملكة.

وصوت المجلس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 45 لصالح القرار، ليخفق في حشد أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض برغم انضمام بضعة أعضاء جمهوريين من رفاق ترامب إلى الديمقراطيين في دعم ما يعرف بمشروع قانون صلاحيات الحرب.

وكان هذا ثاني فيتو يستخدمه ترامب خلال رئاسته وأخفق المشرعون في إبطالهما.

وكان صدور القرار في وقت سابق هذا العام أول مرة يقر فيها مجلسا النواب والشيوخ بالكونغرس بندًا في قانون صلاحيات الحرب يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمليات دون موافقة الكونغرس.